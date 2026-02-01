SIMOF 2026: Flamenca a todo color en la recta final de la pasarela

La recta final de SIMOF deja claro que las tonalidades clásicas son las que funcionan y las que destacan. De nuevo el rojo vuelve a ser la tonalidad predominante, pero esta vez sin excesivos volúmenes. A media que la pasarela va llegando a su fin, las faldas se vuelven más comedidas, cediendo el protagonismo al movimiento y a elementos artesanales. Una flamenca que se gusta en los detalles es la que deja la Semana Internacional de la Moda Flamenca en su tercera jornada, con encajes, elementos superpuestos y el mantoncillo como complementos estrella.

Las icónica rosas de Rosa Pedroche

El desfile de Rosa Pedroche en Simof 2026. / Salva Castizo

La firma celebra sus veintidós años en la moda flamenca con una colección en la que refuerza su seña de identidad. Diseños con faldas de voluminosas enaguas, talles ajustadísmos para ensalzar la figura femenina y escotes con forma de corazón ya forman parte del sello de identidad de la firma y en esta colección lo reafirman.

El desfile de Rosa Pedroche en Simof 2026. / Salva Castizo

Destacan los escotes con forma de corazón en una reinterpretación de los patrones más icónicos de la firma. En el universo Rosa Pedroche los rojos ocupan un lugar privilegiado, pero en esta colección la firma también juega con los marrones, los blancos y el color block fucsia y rojo o fucsia y naranja. Su característico estampado de rosas tampoco falta.

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2026, todas las fotos

Flamenca a la italiana en Leticia Lorenzo

El desfile de Leticia Lorenzo en Simof 2026. / Salva Castizo

Un recorrido por Italia es lo que propone Leticia Lorenzo en Ciao bella, una colección en la que la diseñadora se inpira en la película Vacaciones en Roma. La estética italiana y los estilismos de Audrey Hepburn en el filme dibujan a una flamenca sofisticada y elegante. Dividida en bloques, la colección se mueve entre los blancos, rojos, verdes y azules, jugando con talles hasta la rodilla, faldas en evasé y mucho movimiento de volantes.

El desfile de Leticia Lorenzo en Simof 2026. / Salva Castizo

Los lunares son indispensables en la colección, combinado distintos tamaños en un mismo diseño y apostando por los tamaños medios. Con una inspiración italiana, las rayas tampoco faltan en esta colección. El combo de colores saturados es uno de los puntos fiuertes de la colección, detacando el color block turquesa y rojo, el verde y rosa y el azul y rosa.

El desfile de Leticia Lorenzo en SIMOF 2026, todas las fotos

Un viaje por las emociones en Carmen Latorre

El desfile de Carmen Latorre en Simof 2026. / Salva Castizo

La diseñadora plantea la colección como un viaje a través de las emociones. En Bailando entre lobos la diseñadora transita por tres estados a través del color. En el primer bloque se observa una flamenca que se mueve entre los tonos oscuros, azules, negros y verdes en diseños más sobrios, con cuellos a la caja y siluetas más relajadas. Los tonos tierra y las faldas más caídas representan la esperanza, que da pasao a una explosión de alegría con rojos, naranjas, azules, amarillos y malvas. A través de los estampados de flores abstractos, la diseñadora refleja ese colofón final de alegría.

El desfile de Carmen Latorre en Simof 2026. / Salva Castizo

La diseñadora lleva a otro nivel el concepto de su colección, no sólo a través de la expresión de las emociones con el color, también con los cortes y siluetas de los trajes de flamenca. Si la tristeza es sinónimo de diseños fluidos y propuestas más vaporosas, a la explosión de color la definen los maxivolantes y el color block en fucsia y turquesa o amarillo y naranja.

El desfile de Carmen Latorre en SIMOF 2026, todas las fotos

La estética glam de Conso Delgado

El desfile de Conso Delgado en Simof 2026. / Salva Castizo

La diseñadora lleva a la pasarela una colección llena de brillibrilli. En Poderosa la diseñadora juega con los rojos y rosas para dibujar una flamenca con reminiscencias de la estética glam de los años ochenta. En sus propuestas no faltan los diseños ajustados y los talles casi a la rodilla. Los flecos en hombros, con hombreras que estilizan la figura, la variedad en los escotes y los elementos bordados componen esta colección.

El desfile de Conso Delgado en Simof 2026. / Salva Castizo

El desfile de Conso Delgado en SIMOF 2026, todas las fotos

Azules y verdes en Atelier Rima

El desfile de Atelier Rima en Simof 2026. / Salva Castizo

La diseñadora lleva a la pasarlea una colección que nace de una lleyenda del mar Báltico. A través del océano, la diseñadora plantea una flamenca en la que los volantes se convierten en olas y la artesanía cobra un especial sentido. Las faldas desde la cintura y en evasé son las en las que se gusta la diseñadora y las que más destacan en la colección. Voluminosas y con grandes estampados, éstas también conviven con las de talles más bajos y ajustados y volantes en movimiento.

El desfile de Atelier Rima en Simof 2026. / Salva Castizo

Los volantes se convierte en olas en unos diseños en los que encajes, bordados, aplicaciones y piezas de crochetrecuerdan a las redes de los pescadores. En cuanto a la gama cromática, los colores se mueven entre los azules y verdes intensos, los turquesas con hilaturas doradas y los beiges y doroados. Todos forman parte de un ecosistema marino que se funde con el universo flamenco.

El desfile de Atelier Rima en SIMOF 2026, todas las fotos

Flamenca femenina en Sonibel

El desfile de Sonibel en Simof 2026. / Salva Castizo

La firma mantiene su estética de diseños sencillos y sin más artificio que la combinación de volantes o las más originales en A ras de cielo. Los talles se mantienen bajos en faldas en neja, donde se observan volantes de diferentes tamaños. Las siluetas que proponen en la firma son ajustadas, pero con tejidos ligeros que facilitan el movimiento. Los diseños lisos siguen siendo el sello de esta firma que abandera el rojo como tonalidad flamenca, aunque en esta colección coquetean con los beiges claritos y los más saturados, como verdes o teja.

El desfile de Sonibel en Simof 2026. / Salva Castizo

Como novedad, la firma incorpora diseños estampados de flores combinados con lunares y los estampados geométricos en diseños en verde hoja. En sus propuestas no hay volúmenes maximalistas, prima el movimiento y la combinación de volantes. Los elementos bordados, los encajes y las tiras bordadas se convierten en elemento diferenciador en sus propuestas más sencillas.

El desfile de Sonibel en SIMOF 2026, todas las fotos

Colores pastel y tonos saturados en Pilar Rubio

El desfile de Pilar Rubio en Simof 2026. / Salva Castizo

La diseñadora propone en Aura una flamenca inspirada en la estética de los años 20 y 30. Con siluetas muy entalladas, la colección se mueve entre los colores saturados y las tonalidades pastel, sin que falten los negros como propuesta más rotunda. Detalles en peplum en los cuerpos, mangas abullonadas y un juego con la asimetrías de los talles se observan en trajes de flamenca en los que la esencia convive con un discreto maximalismo.

El desfile de Pilar Rubio en Simof 2026. / Salva Castizo

Los tejidos bordados confeccionan propuestas en las que destacan los escotes asimétricos y los detalles de sobrevolantes en el escote o a modo de capita.

El desfile de Pilar Rubio en SIMOF 2026, todas las fotos

La inspiración de un zagüan en Agus Dorado

El desfile de Agus Dorado en Simof 2026. / Salva Castizo

El diseñador presenta en la pasarela Zagüan, una colección inspirada en los zagüanes andaluces. Entre sus propuestas destacan las silueta son clásicas, con pocos volantes en las mangas para priorizar la comodidad de la flamenca. Predominan los cortes a la cintura, las faldas en neja y subidas de talles. En cuanto a las tonalidades, destacan los colores vivos y vibrantes con lunares y estampados muy saturados, sin perder ese toque elegante.

El desfile de Agus Dorado en SIMOF 2026, todas las fotos

Cortes clásicos y talles ajustados en Cristina Vázquez

El desfile de Cristina Vázquez en Simof 2026. / Salva Castizo

La diseñadora se mantiene en 41500 fiel a su esencia y presenta una colección con vestidos entallados con faldas llenas de movimiento que potencian y realzan la figura femenina. Además de sus propuestas flamenca, la firma también lleva a la pasarela looks de inspiración sencillos, minimalistas y elegantes.

El desfile de Cristina Vázquez en SIMOF 2026, todas las fotos

Un diálogo con el Art Noveau en Alejandro Andana

El desfile de Alejandro Aldana en Simof 2026. / Salva Castizo

Dafne se presenta como una colección que dialoga entre la estética del Art Nouveau y el universo pictórico de los cuadros de Alfons Mucha. Cada diseño fluye como una obra pintada sobre tejido con volantes que se despliegan como pétalos, siluetas que dibujan curvas naturales y estructuras que estilizan el cuerpo sin romper la esencia de la moda flamenca.

Los diseños que propone Alejandro Andana en esta colección evocan pinceladas ornamentales, texturas artesanas y motivos botánicos reinterpretados desde una mirada contemporánea.

El desfile de Alejandro en SIMOF 2026, todas las fotos

Todo al rojo Yolanda Rivas

El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026. / Salva Castizo

La colección que propone la firma nace de la transmisión cultural entre generaciones. En Origen, se parte del concepto de que la moda flamenca es un símbolo de identidad, cultura y raíz para proponer diseños de base clásica. Entre sus propuestas destacan los diseños asimétricos, que se combinan con cortes tradicionales y volúmenes concebidos para buscar siempre la elegancia.

El desfile de Yolanda Rivas en SIMOF 2026, todas las fotos