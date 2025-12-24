El diciembre más negro en Sevilla: nueve muertos en accidentes en 12 días

El reguero de accidentes de tráfico, la mayoría mortales, que se están registrando en Sevilla este mes de diciembre pone los pelos de punta. El balance de siniestralidad arroja la escalofriante cifra de nueve personas muertas en otros tantos accidentes en los últimos 12 días, la mayor parte en vías urbanas de la capital sevillana y en menor medida en los municipios del entorno de la provincia. Los fallecidos son cuatro motoristas, un ciclista, un peatón y tres ocupantes de un turismo.

El primer accidente mortal de este mes se registró el 12 de diciembre en la A-66 a la altura de Guillena, con tres personas muertas y un herido tras el choque entre dos camiones y un turismo, que quedó atrapado entre ambos vehículos pesados, uno de los cuales había volcado en la calzada. En el coche viajaban los tres fallecidos, de 35 y 37 años.

Pocos días después, el 14 de diciembre, fallecieron otras dos personas: un motorista de 47 años en el puente de San Bernardo de la capital y un ciclista de 70 años fue atropellado en Alcalá del Río. El motorista de 47 años se dejó la vida por las lesiones sufridas al perder el control del vehículo sobre las nueve de la noche en el puente de San Bernardo de Sevilla.

Ese mismo día un ciclista de 70 años murió tras ser atropellado por una furgoneta en la localidad sevillana de Alcalá del Río en la carretera SE-9025. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo pudieron certificar el fallecimiento a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras el impacto con el vehículo.

El 16 de diciembre falleció un segundo motorista en la capital, en el puente del Cachorro de entrada a la ciudad. La víctima mortal, de 53 años, sufrió un infarto tras el que perdió el control del vehículo y acabó chocando frontalmente contra un turismo que circulaba en sentido contrario. Los servicios de emergencia tampoco pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El 18 de diciembre en el Aljarafe se registró otro accidente mortal que acabó con la vida de un motorista de 59 años en la rotonda de la A-8058 a la altura de Palomares del Río. El conductor de la moto falleció en la incorporación a la SE-40 al perder el control del vehículo y chocar contra una rotonda. El siniestro se produjo sobre las 23:30 horas.

El 20 de diciembre un peatón de 57 años fue arrollado en la avenida de Blas Infante, vía de salida de la capital hacia el Aljarafe. El peatón caminaba por la calzada, por motivos que no han trascendido. Fue arrollado por un turismo y murió en el acto, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas, muy cerca del cuartel de la Policía Nacional. El punto exacto del atropello fue el kilómetro 816,5 de la N-630 (carretera Sevilla-Gijón), en la zona que se conoce como el muro de defensa.

El 21 de diciembre en la rotonda de Eduardo Dato con San Francisco Javier, en Nervión, se registró la muerte del tercer motorista en la capital, un joven de 35 años. En la madrugada del domingo pasado circulaba en moto eléctrica, de una conocida empresa de alquiler, cuando perdió el control de la moto al entrar en la rotonda. Murió en el acto, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimarlo. El accidente tuvo lugar a las 3:05 horas de la madrugada. Todo apunta a que el motorista no hizo la curva en la rotonda, sino que la tomó de frente.

El 22 de diciembre tuvo lugar otro accidente de tráfico, esta vez, sin fallecidos, en la rotonda de la Glorieta de México, en la confluencia entre las avenidas de Moliní y Las Razas, un vehículo se quedó encaramado en el muro de la rotonda, en posición casi vertical. El conductor, que ha dado positivo en alcohol pero por debajo del límite para incurrir en un delito, ha sufrido heridas leves.

El último accidente, también sin muertos, ha sido el registrado este martes en Nervión al arrollar autobús de Tussam a un camión y quedar empotrado en una peluquería.